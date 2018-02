In conferenza stampa, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato così difendendo Patrick Cutrone: "Somiglia a Inzaghi, a Massaro. Vive per il gol ma a livello tecnico non ha poca qualità, con l’età che ha deve lavorare e ha grandi margini di miglioramento. È per questo che mi arrabbio con lui, quando gli arriva la palla deve stopparla meglio e perderne il meno possibile. Poi il gol fa parte del suo dna. Lui è forte, leggo una marea di caz***e e gli serve solo più voglia per continuare a crescere. Deve capire che può diventare veramente forte, può diventare per tantissimi anni un protagonista del nostro campionato”.