"Era contento, prima era stato con noi a Milanello e ha pranzato con noi". Rino Gattuso si gode il suo Milan dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter e risponde così su Yonghong Li: "Quando viene a vederci allo stadio il Milan non ha mai perso. Ho proposto di bloccarlo, con tutti i soldi che ha speso nel Milan che senso ha tornare in Cina? (ride, ndr). Ci attacchiamo anche alla scaramanzia. Con l'Inter eravamo tutti alla canna del gas, non potevamo fallire davanti a 50mila persone il 27 dicembre".