Vittorie, pareggi, sconfitte, media punti, media gol subiti, media gol fatti, media possesso palla: nel 2018, come si vede nel VIDEO contenuto in questa notizia, Juventus e Milan sono del tutto simili (al netto del match che i rossoneri devono ancora recuperare, con l'Inter). Tanto da pensare che, se Rino Gattuso avesse guidato i rossoneri fin dall'inizio della stagione, la sfida di domani all'Allianz Stadium sarebbe potuta essere una vera e propria partita-scudetto.







Diversi, ovviamente, i dati fra le due squadre se analizziamo per intero la stagione 2017-18, come si vede nei numeri di Opta nella grafiche sottostanti. Ma una cosa è certa: la forza di Juve e Milan, in questo momento, è del tutto simile. I 25 punti che dividono la squadra di Allegri e quella di Gattuso, un gap enorme, sono quelli maturati dalla Juve fra agosto e dicembre. Ma a gennaio-febbraio-marzo la storia è cambiata: quello che domani scenderà in campo a Torino è un Milan ad altezza Juve.