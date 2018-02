Era considerata una partita-trappola, contro un avversario che aveva assoluta necessita di fare punti per la salvezza. Il Milan ha superato l'esame a pieni voti con un roboante 0-4 che riscatta la delusione di Udine. Il Diavolo ha ottenuto la vittoria in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 15 in A.



MERCATO RIVALUTATO - Oltre ad aver raggiunto momentaneamente la Sampdoria al sesto posto, nel pomeriggio di Ferrara Gattuso ha avuto la riprova della bontà del suo lavoro sui singoli giocatori. Ha rigenerato completamente Hakan Calhanoglu che da comparsa è diventato protagonista di questa squadra. Ha ridato forza, grazie alla maggiore intensità chiesta negli allenamenti, al carro armato Kessie. Senza dimenticare la fiducia incondizionata concessa a Lucas Biglia e Leonardo Bonucci, diventati dei veri leader del Milan. Sorride Massimiliano Mirabelli, il mercato estivo è stato rivalutato in positivo da un tecnico che non manca mai di lodare pubblicamente a differenza di quanto successo con il suo predecessore Montella.



MANCA SOLO SILVA - Per chiudere il cerchio e mettere la ciliegina sulla torta manca solo Andrè Silva. Per Gattuso, quella del portoghese, rimane l'ultima scommessa da vincere. Giovedì gli verrà concesso spazio in Europa League contro il Ludogorets, un'occasione da non fallire per il numero 9 rossonero. Perchè i 38 milioni versati nelle casse del Porto rappresentano un investimento da difendere con le unghie.



ALTRO CHE TRAGHETTATORE - L'umiltà che ne ha contraddistinto le gesta da giocatore è rimasta intatta anche nell'attuale carriera. Rino Gattuso ha sempre fatto parlare il campo, conosce solo il lavoro per rispondere alle facili ironie. Anche verso quelli che lo hanno definito un semplice traghettatore: di questo passo sarà ancora lui l'allenatore del Milan nella prossima stagione.