"Inter superiore? Non mi invento le cose quando parlo...". Gennaro Gattuso, allenatore del Milan Primavera, risponde così alle critiche dopo lo 0-3 dei rossoneri nel derby contro l'Inter: "La società (Inter, ndr) ha speso tanto per comprare giocatori importanti, la differenza si vede. Il primo tempo è stato positivo, abbiamo creato, mentre nel secondo non c'è stata storia. Sapevamo che avremmo potuto avere delle difficoltà, ora dobbiamo pensare a lavorare per migliorare tantissime cose. Non fasciamoci la testa, bisogna tentare di far crescere i ragazzi".