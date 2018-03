Intervenuto ai microfoni di Premium, l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, parla del derby di mercoledì.



Potevate affrontare l’Inter in un momento difficile per la squadra di Spalletti: affrontarla ora cambia qualcosa?

“Cambia che la priorità in questo momento è recuperare le energie per arrivarci nelle condizioni migliori. Loro stanno attraversando un buon momento ma non ci possiamo fare nulla, vedremo come andrà mercoledì, chi farà meglio e chi la preparerà meglio”.