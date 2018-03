Il Milan torna in finale di Coppa Italia dopo quella persa con Brocchi in panchina. Ma Gennaro Gattuso risponde così: "In questo momento non penso a vendicare Brocchi. Sanno tutti che affrontiamo una squadra che vince da tanti anni come la Juve, dobbiamo vincere per noi, per la società nuova. In questo momento il pensiero non è a Cristian ma vincere per la società e per i giocatori. Mi piace che stiamo cominciando a fare partite con asticella più alta, questa sarà un’altra partita importante per i nostri giovani e per capire il nostro livello".