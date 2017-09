Rino Gattuso è stato ospite della presentazione del canale De Agostini Editore ALPHA. Per il tecnico della Primavera del Milan è stata l'occasione di parlare della propria carriera da giocatore, e della nuova avventura intrapresa nelle giovanili rossonere.



PASSATO - Gattuso ha trattato un bilancio della propria vita sul prato verde. "Non sono mai stato un giocatore dalla grande tecnica, per questo ho puntato sull'agonismo. Il mio motto era 'non mollare mai'. Con passione e determinazione ho raggiunto i massimi livelli nel calcio, senza l'aiuto di nessuno. Mi è sempre piaciuto giocare, lo avrei fatto anche gratis".



PRESENTE - Dopo aver passato 5 anni ad allenare prime squadre, tra le piazze di Sion, Palermo, Creta e Pisa, Gattuso ha intrapreso per la prima volta l'avventura da allenatore di un settore giovanile. "La Primavera è un mondo totalmente nuovo. L'importante è che ci siano regole, in uno spogliatoio il rispetto è fondamentale. Spesso mi sembra che questi ragazzi non capiscono la fortuna che hanno, e peccano di presunzione. Grazie al calcio ho imparato a capire cosa sia la disciplina. Prendevo anche schiaffoni quando serviva. Ora si chiama subito il telefono azzurro (ride, ndr)".



NOSTALGIA - La chiusura dell'ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha qualcosa di nostalgico. "Nel mio percorso ho compiuto cose di cui vado fiero, altre di cui decisamente meno. Mi piacerebbe un giorno raccontarle in tv, magari su un canale ad hoc. Sono uno che si emoziona con poco. Campo, fischietto, cronometro: sono oggetti che non smetteranno mai di emozionarmi".