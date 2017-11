L'allenatore della Primavera del Milan, Rino Gattuso ha parlato così, a "Tutti Convocati" su Radio24, di Andrea Pirlo, suo amico dentro e fuori dal campo: "Lui è un gran figlio di p... con rispetto di sua madre, prendeva in giro per mesi, era divertente (ride, ndr). Gli ho tirato più cinquini io che Bud Spencer a Terence Hill. Meglio di me non lo conosce nessuno, ho fatto con lui anche tutte le nazionali giovanili, si parlava solo della sua qualità ma era un'animale, quando correva faceva i mille metri, aveva una qualità atletica clamorosa, per questo è arrivato fino a questa età. E' uno che correva tanto. Dopo il ritiro va alla Juve? Lui nel calcio può fare quello che vuole".