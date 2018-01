Il Milan di Gennaro Gattuso si prepara oggi ad una sfida decisiva per il percorso di crescita iniziato con la vittoria nel derby di Coppa Italia e proseguita con un rendimento finalmente positivo in campionato. La gara di questo pomeriggio (calcio d'inizio ore 18) contro la Lazio è quindi un crocevia importante come lo fu nella gara d'andata quando evidenziò, con la vittoria dei biancocelesti per 4-1, le prime crepe del progetto tecnico di Montella. In quella gara nel 4-2-3-1 dell'ex allenatore rossonero non era presente Alessio Romagnoli, appena tornato dal problema al menisco che lo aveva bloccato per tutta l'estate, e che ora è diventato protagonista assoluto della nuovo Milan di Gattuso.



"PUO' FARE DI PU'" - Lo stesso allenatore calabrese nella conferenza stampa pre partita ha pungolato il centrale classe '95 arrivato nell'estate 2015 dalla Roma. “Alessio è un ’95, ma ha già fatto più di 200 partite. E’ normale che da lui ci si aspetti qualcosa in più. Può fare molto di più, ha grandi margini di miglioramento". Un messaggio chiaro per un'esplosione e una maturazione annunciata, ma mai realmente arrivata sul rettangolo verde.



CONTRATTO DA RINNOVARE - Romagnoli è un talento unico che può rappresentare un punto fermo del Milan del futuro. Le parole di Gattuso vanno proprio in questa direzione perchè con un contratto in scadenza il 30 giugno 2020 questa seconda parte di stagione diventerà fondamentale per il futuro del difensore. La trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata sebbene siano state respinte per ora tutte le avance arrivate per lui.



CHELSEA E JUVE LONTANE, MA LA PLUSVALENZA... - Il Chelsea ha più volte presentato proposte al suo entourage e anche la Juventus ci sta pensando per la prossima estate nel caso in cui il Milan decidesse di aprire a una cessione (che oggi, va ribadito, non è in preventivo). Il club rossonero sarà però chiamato a cedere nel corso della prossima estate e sebbene Romagnoli sia stato pagato 25 milioni di euro al momento del suo approdo dalla Roma, oggi impatta a bilancio per solo 12,6 milioni. Una cifra relativamente bassa che permetterebbe al club rossonero di realizzare una bella plusvalenza. Quale sarà il suo futuro? Per ora in campo "Deve fare di più", Gattuso docet.