Paolo Maldini e Alessandro Nesta, da appartenenti dell'ultimo Milan capace di dominare in Italia e in Europa, hanno manifestato a più riprese i loro dubbi e le loro perplessità sulla consistenza del progetto portato avanti dalla nuova proprietà cinese. Prese di posizione di fronte alle quali Rino Gattuso, a sua volta esponente del "vecchio Milan" ma attuale allenatore di quello "nuovo" ha deciso di replicare da par suo, certificando le ambizioni di una squadra in netta ripresa dopo il disastroso avvio di stagione e difendendo le scelte della coppia Fassone e Mirabelli. Un Gattuso fortemente determinato a giocarsi al meglio le proprie chance di conferma sulla panchina del club con cui ha vinto tutto da giocatore; conferma che passerà inevitabilmente da una continua risalita in classifica fino alle posizioni che valgono in Europa, dalla conquista della finale di Coppa Italia e un buon cammino in Europa League.