"I vaffa... me li merito più io che i giocator". Così Rino Gattuso, allenatore del Milan, dopo la sconfitta contro l'Atalanta a San Siro: "Io faccio le scelte senza nessuna pressione. Io sento grandissima responsabilità. Dimissioni? Io non le darò mai le dimissioni, io sono a disposizione di quello che sceglie la società. Non devo toccare con mano due cose: che i giocatori non mi ascoltino e che la società non abbia rispetto nei miei confronti. Ho così tanto affetto e rispetto per questa società che non voglio essere un peso. Figuriamoci se posso mettermi a fare casino io. In campo diamo l'impressione di essere una banda, ci mancano solo gli strumenti musicali. Se avessi visto che la squadra non mi segue, per come sono fatto io, sarei andato a casa senza problemi".