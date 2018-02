La Juventus annienta il Sassuolo, mentre il Milan strappa un punto in inferiorità numerica all'Udinese. Nel post-partita a Premium Sport c'è spazio per un simpatico siparietto tra i due allenatori Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso (i due insieme per due anni al Milan). Il tecnico bianconero: "A Rino faccio i complimenti per quello che sta facendo, non è mai facile entrare in corsa. Se ho consigli per lui? Ha avuto grandi allenatori quindi penso sia sulla buona strada". Risposta col sorriso di Gattuso: "Dammi qualche punto, Max!".