La Juventus è uscita con le ossa rotte dal Camp Nou e viene facile pensare a cosa sia mancato ai bianconeri per portare a casa un risultato positivo. Da La Gazzetta dello Sport arriva un'analisi a sorpresa. Non Lionel Messi o Andres Iniesta, bensì Sergio Busquets. Il tuttofare di centrocampo spagnolo è in grado di dettare i tempi di manovra, di essere sempre presente davanti alla difesa e di avviare l'azione in modo sublime. Lo stesso lavoro non è riuscito a pieno a Miralem Pjanic, leader del centrocampo bianconero, in quanto "non ha la capacità di posizionamento dello spagnolo". In copertura, Busquets ha aiutato a oscurare Paulo Dybala, mentre la Pulga ha punito due volte la Juventus.