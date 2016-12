La Nazione quest'oggi parla di un vero e proprio gelo calato sul rinnovo di contratto tra Gonzalo e la Fiorentina. Le parti, che non si erano lasciate bene qualche settimana fa, non hanno avuto nuovi incontri e dunque resta una certa distanza tra domanda e offerte, anche perché adesso Corvino ha altre priorità, come Bernardeschi. Il 10 della Fiorentina, infatti, va blindato immediatamente, entro gennaio, per non trovarsi poi a dover fare i conti con le big europee già nel mercato di riparazione. Il procuratore di Bernardeschi e Corvino cercheranno un'intesa per il rinnovo con l'inserimento di una clausola rescissoria da almeno 65 milioni di euro. Intanto Gonzalo aspetta una chiamata dalla Fiorentina.