Salvatore Esposito, in arte Genny Savastano, ha parlato a Marie Claire del suo rapporto col calcio: "La mia prima volta fu un Napoli-Milan. Perdemmo, ma ero travolto da quell’esperienza, i colori, i suoni, gli odori e tutto il resto passò in secondo piano. Posso vantarmi di due cose nella vita: ho visto palleggiare Maradona e l’ho abbracciato, quando fece uno spettacolo per il trentennale dello scudetto al Teatro San Carlo di Napoli. È un fan di Gomorra, mi ha detto: "Salvatore, è un onore incontrarti". E io, dal profondo del mio cuore, ho risposto: "Diego, ma si’ pazz? L’onore è mio". Se il Napoli vincesse lo scudetto? Shhh, scaramanzia. Per carità. Non ci ho ancora pensato ma io e Marco D’Amore, (Ciro in Gomorra), che è un malato del Napoli come me, faremo qualcosa di pazzo."