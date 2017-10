Ricardo Centurion è il mistero più indecifrabile di questi primi mesi di Serie A.

Il fantasista argentino del Genoa, costato 4 milioni di euro lo scorso luglio, continua a restare ai margini della rosa rossoblù, con Ivan Juric che dopo avergli conceso due spezzoni di gara contro Juventus e Lazio ormai da un mese e mezzo non lo vede praticamente più.



Ieri il suo procuratore, Alejandro Mazzoni, ha parlato della situazione del suo assistito con la pagina Facebook Realtà Genoana, smentendo che dietro a questa situazione ci sia un atteggiamento sopra le righe da parte del Wachiturro: "Nessun attrito o litigio - assicura l'agente - nemmeno quando Juric lo ha fatto giocare per soli trenta minuti prima di sostituirlo, Ricardo non ha detto nulla ed ha accettato la decisione del mister".



Con appena 55 minuti giocati in dieci giornate di campionato è inevitabile che attorno a Centurion si siano scatenati le voci di un suo possibile trasferimento verso altri lidi già a gennaio: "Ad oggi è un calciatore del Genoa - sostiene ancora Mazzoni - noi siamo in attesa e vedremo cosa succederà, lui vuole il Genoa ed a gennaio vedremo. Nel frattempo ha completato tutti i documenti per ottenere il passaporto comunitario e lo ha ottenuto, per questa ragione ha molte richieste da varie squadre in Europa. Ma lui, al momento, è un patrimonio del Genoa, come detto si è trattato di un forte investimento da parte del Presidente Preziosi. Se gli verrà data l'opportunità sono certo che la sfrutterà e farà vedere le sue caratteristiche".



Mazzoni parla infine degli evidenti dissidi in essere tra il suo assistito e l'allenatore rossoblu: "Ho incontrato Juric solo una volta, in quella famosa cena a Milano quando il calciatore stava decidendo del suo futuro. Mi è parso una persona intelligente. Non so veramente cosa dire. Mi devo ripetere, attualmente l'allenatore sceglie altri calciatori anche per andare in panchina, se continuerà così vedremo a gennaio. Ad oggi Ricardo è al Genoa, pensa al Genoa e sta bene lì. Se poi non potrà giocare, visto che i calciatori devono giocare, anche per difendere il l'investimento fatto, vedremo; se lui non va nemmeno in panchina l'investimento non si difende certamente. Vedremo cosa succederà".