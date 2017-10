Giuseppe Riso, agente, tra gli altri, di Pietro Pellegri, attaccante del Genoa, parla a Foot Mercato: "Non sono in contatto con nessuno in questo momento. Parliamo di un attaccante molto potente. diciamo che ha caratteristiche simili a Ibrahimovic. Non è solo una rivelazione in Italia, ma uno dei migliori giovani europei. A 16 anni ha segnato una doppietta contro la Lazio a Roma. Col Genoa ha ancora tre anni di contratto. Non mi sorprende che sia stato accostato al PSG, tanti grandi club in Europa lo seguono".