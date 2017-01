Il Crotone è stato messo in stand by e l'ipotesi Palermo continua a non convincere. Il futuro di Assan Gnoukouri resta un rebus difficile da decifrare, ma nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto fra il centrocampista dell'Inter e il Genoa che già in passato lo aveva corteggiato. Il tecnico Juric ha confermato che a centrocampo c'è bisogno di un innesto (solo Cofie è disponibile per la prossima giornata) e il prestito del ghanese è l'ipotesi più appetibile per i rossoblù.