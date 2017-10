Con il ritorno a Pegli di quattro dei sei nazionali impegnati negli ultimi dieci giorni con le rispettive selezioni, Ivan Juric ha adesso la rosa quasi completamente a sua disposizione.



Complice anche il rapido recupero di Gianluca Lapadula, tornato ormai in pianta stabile ad allenarsi con il resto dei compagni, il tecnico croato può infatti esultare per una vastità di soluzioni praticamente inedita in questo avvio di stagione.



Unici a lavorare in disparte, oltre ai tre nazionali di movimento (Pandev, Zukanovic e Pellegri) che hanno eseguito una seduta defaticante, gli acciaccati Biraschi e Migliore, oltre al lungodegente Spolli.



Il gruppo rossoblu si rinfoltirà ulteriormente domani con arrivo a Pegli degli ultimi due nazionali ancora fuori, il giovane belga Omeonga ed il bulgaro Galabinov