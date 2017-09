Allenamento insolito quest'oggi per il Genoa.



Ivan Juric ed i membri del suo staff hanno infatti deciso per una volta di abbandonare il consueto campo di allenamento di Pegli per trasferire l'intera truppa rossoblu alle piscine comunali di Albaro, in pieno centro cittadino.



Un'occasione per rilassare i muscoli dopo i tanti impegni ravvicinati dell'ultimo periodo e per prepararsi al meglio in vista della delicata sfida di sabato sera contro il Bologna.



Privo degli squalificati Izzo, Omeonga e Taarabt, oltre che degli infortunati Spolli e Lapadula, Juric farà di tutto per recuperare gli altri due acciaccati, Laxalt e Veloso. Ma se per il portoghese le speranze di vederlo in campo contro gli emiliani crescono di ora in ora, viceversa per l'uruguaiano le chance di un suo impiego sembrano sempre più al lumicino.