Si allarga il fronte della protesta tra i tifosi del Genoa all'indirizzo del presidente Preziosi. Dopo la Gradinata Nord e i Figgi do Zena (settore Distinti), anche l'Associazione Club Genoani ha aderito all'iniziativa di non entrare al "Ferraris" domenica prossima in occasione del match contro il Bologna. "Invitiamo i genoani che la pensano come noi e che sono preoccupati per il Genoa a non andare domenica allo stadio per evidenziare il proprio disappunto per come viene gestita la società senza obiettivi sportivi, ma solo con obiettivi di guadagno da calcio mercato", recita il comunicato diffuso dall'Associazione.