Ore decisive in casa Genova per conoscere il destino di Ivan Juric.



Dopo la sconfitta incassata ieri dal Grifone a Ferrara con la Spal, la dirigenza rossoblu si è riservata alcune ore prima di prendere una decisione in merito ad un eventuale esonerato del tecnico croato. Entro mezzogiorno, tuttavia, la società comunicherà se andare avanti con Juric oppure affidare la panchina ad uno tra Massimo Oddo e Davide Ballardini.



Nel frattempo l'allenamento odierno, inizialmente in programma per questa mattina, è stato annullato. Non certo un bel segnale per l'allenatore di Spalato.