Tra i molti spettatori presenti questo pomeriggio sugli spalti del Signorini di Pegli per assistere all'odierna sessione d'allenamento del Genoa c'era anche Luca Antonini.



L'ex terzino rossoblù ha parlato ai microfoni di Genoanews1893.it della difficile situazione attuale vissuta dal Grifone: "Il Genoa si risolleverà - ha detto - ne sono sicuro. La sosta giunge a puntino per ritrovare la giusta condizione. La gara di Cagliari è sicuramente abbordabile e il Genoa avrà la possibilità pure di schierare un elemento importante come Izzo".



Antonini, che di recente ha appeso gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla carriera di osservatore, ha poi espresso un breve giudizio anche su Petar Brlek, il centrocampista croato arrivato quest'estate in Liguria proprio in seguito ad un suo suggerimento: "Lo ritengo un bel prospetto. Credo che in un centrocampo a tre possa rendersi utile. A capacità nell'inserimento e buon tiro da fuori. Sta imparando l'italiano e un po' lo aiuto pure io".