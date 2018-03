L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha commentato ai microfoni di Premium Sport la sconfitta subita contro il Napoli: “Il Genoa ha fatto una buona partita. Venire a Napoli e creare cinque occasioni non è da tutti. Abbiamo preso gol su un angolo regalato ma la gara è stata fatta bene. Siamo sempre rimasti concentrati, ora dobbiamo ripartire. Abbiamo fatto tante ottime prestazioni e dobbiamo ripartire da questa gara. Il Genoa è piaciuto molto nell’atteggiamento, abbiamo giocato con coraggio: io voglio vedere questo dalla mia squadra. Abbiamo la qualità e la generosità per fare buone cose".



PEPITO ROSSI - "Le condizioni di Rossi? Tutti noi speriamo che Giuseppe si alleni con continuità perché è un piacere vederlo giocare. E’ da due settimane che si allena sempre con la squadra, non diciamo niente ma non siamo così lontani dal rivedere il vero Rossi. E’ un giocatore che quando gioca ti commuove e ti emoziona perché è un blocco unico con il pallone".



JUVE VS NAPOLI - "La più forte tra la Juventus e il Napoli? Sono due squadre che sono una all’opposto dell’altra. La Juve ha qualità, forza, personalità ed è abituata a giocare per grandi obiettivi. Il Napoli gioca un calcio corale bellissimo ma credo che la forza e lo spessore della Juve alla fine abbiano la meglio”.