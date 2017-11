L'ufficialità da parte del Genoa non è ancora arrivata ma la conferma che il prossimo allenatore rossoblù sarà Davide Ballardini giunge dalla viva voce del diretto interessato. Intervistato dal sito pianetagenoa1893.net, l'allenatore romagnolo ha infatti espresso chiaramente quale sarà il suo futuro: "Sono vicino a ritornare in rossoblù per la terza volta… a presto".



L'annuncio del ritorno di Ballardini alla guida del grifone è atteso nelle prossime ore dopo che tutti i dettagli giuridici e contrattuali saranno stati definiti dalle parti in causa.