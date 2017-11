Conferenza stampa di presentazione questa mattina a Pegli per Davide Ballardini, giunto per la terza volta al capezzale del Genoa per salvarlo dalla retrocessione. “I giocatori li conosco - sono state le prime parole del nuovo tecnico rossoblu - penso siano interessanti. Le difficoltà sono tante però c’è molta voglia e molto entusiasmo nell’incontrarli e nel lavorare assieme a loro. C’è la convinzione di poter fare un buon lavoro”.



Quale sarà l'atteggiamento della sua squadra? “La mia idea di gioco è proporre una buona qualità di gioco. Per farlo devono giocare quelli più vicini alla mia idea di gioco. In questa rosa ci sono tanti aspetti buoni per poter fare un buon lavoro. Sono arrivato anche altre volte che la squadra non si era espressa al meglio: capisci col tempo che puoi svolgere con loro un buon lavoro. In quest’occasione la nostra idea è più o meno la stessa. Abbiamo ragazzi seri, con qualità e voglia di dimostrare che non meritano questa posizione in classifica. Ma va dimostrato”.



È davvero convinto che questo Genoa possa salvarsi? “ Sarebbe facile dire “sì”. Io dico che ha tutte le caratteristiche umane e tecniche per farlo. Fra un po’ di tempo ti dirò se è così. Diversi di loro lo ho allenati, da Bertolacci a Rigoni passando per Perin, Pandev, Laxalt, Veloso. Ora la sensazione è che si possa fare un buon lavoro. Credo che questi ragazzi abbiano cuore, testa, generosità e anche buone qualità tecniche”.



Qualche parola anche su Pandev e Rigoni, due giocatori già allenati ai tempi di Lazio e Palermo con i quali all'epoca il rapporto non fu semplicissimo: "Non vedo l’ora di poterli utilizzare in campo. In passato mi era stato chiesto di non utilizzare Pandev per problemi di rinnovo di contratto e ho mantenuto quella parola malgrado fosse un ottimo giocatore. Cosa simile per Rigoni. Sono per ambedue giocatori di valore assoluto, che oltre a questo sono anche persone a posto. Sono contento di averli al 100%”.