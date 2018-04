Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria sul Cagliari: "La vittoria è stata bella e sofferta, ma il discorso salvezza non è archiviato: siamo molto felici, ma abbiamo ancora della strada da fare. Mancano ancora otto partite e dobbiamo affrontarle bene, perché le squadre dietro giocano bene e fanno punti. Medeiros? Non sono stato io ad azzeccare la formazione, ma lui ad azzeccare il tiro: sono contento per lui, come per Lapadula che ha ritrovato il gol su azione dopo tanto tempo. Chi ha più da perdere tra noi e la Samp in vista del derby? Entrambe le squadre, perché il derby è sempre il derby. Ma noi siamo dietro di loro, significa che finora loro hanno fatto meglio. Anche se io sono innamorato dei miei giocatori, non li cambierei con altri".