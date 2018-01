Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha presentato in conferenza stampa la sfida di lunedì sera contro la Juventus all'Allianz Stadium: "C'è bisogno di una grande partita. Voglio vedere personalità in campo e tanta corsa. Dobbiamo giocare da squadra, come abbiamo sempre fatto. Fino ad oggi ce la siamo giocata con tutti. Dybala assenza? Rimangono una squadra di livello mondiale". Sulla condizione della squadra: "La sosta ci voleva. I ragazzi si sono allenati bene, confermandomi quanto di buono avevano fatto. La squadra in generale sta bene. Pereira è un ragazzo interessante, giovane che ha già mostrato diverse qualità. Biraschi ha molta personalità, deve solo alzare la soglia di attenzione". Su Rossi: "La squadra in generale sta bene, solo qualcuno per precauzione non si è allenato, come Giuseppe Rossi. Con gli allenamenti Pepito sta mettendo nelle gambe forze e minuti. Ha molta qualità, è un piacere vederlo giocare". L'allenatore rossoblu ha parlato anche del mercato: "Ieri ho parlato con Preziosi. L'obiettivo è prendere qualche giocatore di personalità. Non è facile, ma ci proveremo. Dovremo lavorare anche in uscita: la rosa va sfoltita. Ci dispiace per chi è andato via o per chi se ne andrà, ma puntiamo ad avere giocatori capaci di rispondere alle nostre esigenze".