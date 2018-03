Davide Ballardini, tecnico del Genoa, parla a Rai Due dopo il pareggio con la Spal: "Dei grandi maestri dicevano che è sempre meglio giocare in parità numerica, abbiamo concesso un contropiede alla Spal che loro hanno sfruttato. Noi abbiamo creato qualche occasione importanti senza riuscire a segnare. Lapadula è molto generoso, non era facile per lui oggi contro la difesa della Spal e non è stato servito al meglio. Siamo contenti di lui e siamo certi che farà ancora meglio".