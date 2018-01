L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha presentato la prossima partita contro l'Udinese in conferenza stampa: "Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento del secondo tempo con la Juve, da quella personalità con voglia di fare bene e mettere in difficoltà gli avversari".



Sugli ultimi arrivati Iuri Medeiros e Pedro Pereira: "Pereira non è ancora tesserato e quindi non convocabile. Medeiros ha fatto tre allenamenti con la squadra. Probabilmente verrà convocato, la sensazione è che ha qualità ma non è ancora diciamo sul livello atletico fisico degli altri".



Sulle scelte di formazione: "Veloso ha fatto le ultime due settimane bene e sta bene. Zukanovic è recuperato. Abbiamo fuori Rossi, Gentiletti, Rodriguez e basta. Laxalt negli ultimi due giorni si è allenato poco perchè ha avuto un problema alla caviglia e lo valutiamo oggi".



Sulla cessione di Pellegri: "C'è da congratularsi ma davvero tanto con chi lavora nel settore giovanile perchè son davvero bravi. Ogni anno mettono in prima squadra giovani interessanti. Va quindi sottolineato questo. Pellegri è un ragazzo che ha enormi potenzialità. Basta che resti tranquillo e si alleni bene ed è destinato a fare una bella carriera".