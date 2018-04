Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Crotone: "Missione compiuta? No. Abbiamo fatto una partita importante. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo potevamo gestire meglio la fase difensiva. Noi siamo una squadra generosa e non sappiamo gestire la generosità. Ci teniamo però questa squadra con i suoi pregi e i suoi difetti- Ovazione del pubblico? Cosa dire? Ho ringraziato perchè ti viene la pelle d'oca. Probabilmente la persona e il lavoro vengono apprezzati. Capiscono le difficoltà. Tutti i giocatori in rosa sono stati seri e umili e si sono messi a disposizione del Genoa e tutto questo ha portato a questi risultati straordinari. Siamo stati straordinariamente bravi. Chiamata di Preziosi? Ne ricevo, si parla e ci si confronta. Manca ancora qualcosa"