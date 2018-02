Davide Ballardini non ha alcuna fretta. La sua eventuale conferma sulla panchina del Genoa, in vista della prossima stagione, non è al momento una delle sue priorità.



Nonostante l'ottimo lavoro compiuto fin qui alla guida del Grifone e il volere del popolo rossoblù che a gran voce ne reclama il prolungamento di contratto, il tecnico di Ravenna dice di avere in testa altri pensieri. "Non mi aspetto alcun regalo - ha dichiarato Ballardini nel post-gara della sfida con l'Inter, sua 200esima panchina in Serie A - Siamo a febbraio, è presto per parlare di queste cose. In questo periodo l’attenzione va solamente alle partite che abbiamo ancora da affrontare".



Insomma, il rischio di essere per la terza volta scaricato da Enrico Preziosi dopo aver salvato il Genoa dalla retrocessione non sembra affatto preoccupare l'ex allenatore di Palermo e Lazio. A differenza dei tifosi rossoblù.