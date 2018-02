Davide Ballardini, tecnico del Genoa, vittorioso contro l'Inter nella sfida di Marassi, parla a Premium Sport: "Nelle due fasi di gioco abbiamo fatto bene, in avanti abbiamo messo in difficoltà l’Inter e poi siamo stati bravi a difendere a partire dagli attaccanti. Abbiamo avuto una grande coralità di gioco, giocavamo contro una grande squadra ma siamo sempre stati padroni del gioco. Siamo una squadra che si aiuta, siamo compatti dietro, è difficile per gli altri trovare sbocchi e questo è quello che io e il mio staff siamo riusciti ad ottenere dai giocatori. I ragazzi sono disponibili, seri e hanno qualità e questi elementi hanno prodotto questi risultati. In cosa può migliorare il Genoa? Per me possiamo avere ancora più personalità nella fase offensiva. Con la qualità che abbiamo possiamo essere ancora più bravi nell’attacco alla porta e nella gestione della porta. In futuro possiamo fare meglio questo aspetto senza disperdere la compattezza. Se mi aspettavo questa Inter? L’Inter è una squadra in salute, i giocatori stanno bene ma stasera noi siamo stati molto bravi e fortunati ma i nerazzurri stanno bene e lotteranno fino alla fine per un posto in Champions. Cosa rappresenta per noi Pandev? E’ un giocatore diverso dagli altri, ha qualità fuori dal comune poi è molto umile e ci stimola sempre a fare sempre meglio. Perin può essere il futuro titolare della Nazionale? Per me è un portiere di livello mondiale, potrebbe giocare nelle più grandi squadre europee. Non vedo tanti portieri bravi come lui, è completo e in questo meglio non trovo un altro portiere migliore di Mattia".