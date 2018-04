L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini ha dichiarato a Mediaset Premium Sport dopo il pareggio per 0-0 nel derby con la Sampdoria: "Il Genoa ha fatto una gara ordinata, siamo stati troppo timorosi e timidi, ma c'è stata grande attenzione e grande umiltà. Potevamo fare meglio sotto il profilo del gioco, ma di fronte avevamo una squadra molto organizzata, con grandi giocatori che si conoscono da anni. Faccio i complimenti ai miei giocatori. Abbiamo sbagliato troppe uscite di palla in cui potevamo essere più pericolosi".



"Come mi definisco come allenatore? Bravissimo. Il rinnovo di contratto? Bisogna raggiungere la salvezza prima. Questo deve essere un punto di arrivo poi potrebbe diventare un punto di partenza, ma fino a quel momento non esistono altre cose per me. Penso che anche quest’anno ci si salvi intorno ai 40 punti, anche perché dietro ci sono squadre che stanno facendo risultati importanti, come il Crotone e la Spal. Poi ci sono squadre come Chievo, Sassuolo e Cagliari che mai avrei pensato dovessero lottare per salvarsi. E' un campionato molto strano e difficile".