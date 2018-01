Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Sarà una partita importante, contro una società importante. Un esempio per il calcio italiano, per come lavorano e le scelte che fanno. Migliore, Veloso Izzo e Centurion sono in dubbio. Dobbiamo verificare le condizioni di Taarabt e Biraschi, ma non cambieremo modo di giocare nonostante le assenze. Giuseppe Rossi va sempre meglio e sta aumentando i suoi minuti di autonomia. Pandev è un secondo attaccante, molto intelligente. Siamo ben contenti di averlo. Lapadula? Sta bene e ha la 'gamba piena'. È tornato il giocatore che abbiamo ammirato fino a qualche tempo fa. Stiamo pensando alla partita, ma sappiamo che è iniziato il calciomercato: se faremo qualcosa sarà un qualcosa di mirato".