Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Chievo Verona: "Sono delle prestazioni che ci danno soddisfazioni, la qualità del gioco e la personalità stanno crescendo e siamo veramente contenti. C'è il coinvolgimento e la voglia di far bene da parte di tutti, è una squadra fatta di calciatori capaci e generosi anche se non giocano. La qualità del gioco è da migliorare, nel secondo tempo la squadra ha avuto personalità nel gioco e nella riconquista della palla. Il prossimo step sarà quello di fare ancora meglio nel possesso di palla. Io con Pandev sono in debito da tanti anni fa, ero stupido da non metterlo in rosa".



Ballardini è intervenuto anche a Rai Sport: ​"Il Genoa ha fatto un primo tempo non bene, nelle due fasi di gioco c'era poco movimento. Nel secondo tempo il Genoa ha giocato meglio ed ha avuto più personalità, considerando la partita il Genoa ha meritato di vincere. Laxalt? Non ho mai temuto che andasse via, non ho mai parlato con i dirigenti del fatto che potesse andare via, di una sua eventuale uscita non si è mai parlato. Non esiste una posizione tranquilla, vanno fatti almeno una quarantina di punti, la nostra è una buona posizione ma servono altre partite importanti. Sappiamo che il nostro campionato è difficilissimo, se non sei attento ed umile rischi di fare ogni domenica delle brutte figure, guai a rilassarsi".