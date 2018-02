Davide Ballardini, tecnico del Genoa, parla a Premium Sport dopo la vittoria sulla Lazio: "Siamo sempre stati squadra, per tutti i 90 minuti: contro una grande squadra come la Lazio devi stare attento alla fase difensiva, ma devi anche avere la personalità di renderti pericoloso in avanti. Noi l’abbiamo fatto. La Lazio è una squadra forte e noi non eravamo in un momento molto positivo, ma la prestazione mi rende molto felice, perché è stata davvero importante. Se mi aspettavo di fare così tanti punti da quando ho preso il Genoa? Ho trovato un gruppo di ragazzi sani e seri, che hanno voglia di fare del loro meglio e in questo condizioni è piacevole allenare. Le prestazioni e i risultati sono una conseguenza, ma non basta: qualità e impegno non bastano, ci vuole tanto altro. Non ci dobbiamo accontentare mai. La Serie A è un campionato difficilissimo e anche contro le cosiddette squadre piccole le insidie sono sempre grandi. È vietato rilassarsi, si rischiano brutte figure".