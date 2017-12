Consueta conferenza stampa della vigilia per Davide Ballardini, intervenuto nel primo pomeriggio davanti a taccuini e microfoni per parlare della sfida di domani pomeriggio tra Torino e Genoa. Una gara alla quale i rossoblù arrivano apparentemente sereni dopo i buoni risultati degli ultimi tempi. Il tecnico rossoblù, tuttavia, non sembra troppo in linea con questa idea: "In Serie A non si può stare mai sereni. Siamo contenti per la vittoria con il Benevento, meritata ma giunta dopo tanta sofferenza. Siamo però consapevoli che ci sono molte partite da fare e già domani si aprirà un'altra pagina".



Davanti al Grifone ci sarà un Toro, viceversa, giù di corsa e contestato dai tifosi: "Credo che nei momenti di difficoltà spesso si dà il meglio di sé. Quella granata è una società che ha grandi ambizioni, una proprietà forte e una rosa altamente competitiva. Andremo ad affrontare una squadra importante e questo ci deve spingere a far bene. Se poi saranno anche arrabbiati per noi sarà una difficoltà in più da superare".



Riguardo al recupero dei molti infortunati di questa settimana, Ballardini traccia un bilancio sulla situazione dei suoi ragazzi: "Quelli sicuramente indisponibili sono Migliore, Ricci e Rodriguez, e poi c'è Centurion che non si è allenato. Ci sono da valutare Rosi e Bertolacci che ieri si sono allenati regolarmente . Vediamo come risponderanno oggi. Spolli invece sta bene. L'importante sarà comunque fare una buona partita. Riguardo alla formazione ho ancora due o tre dubbi".