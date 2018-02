Davide Ballardini, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona contro il Chievo: "A Verona per dare continuità alla preziosissima vittoria ma soprattutto alla prestazione fatta di tante cose buone. Servirà una grande prestazione, molta serietà e molta attenzione. Tantissima umiltà poi tutte le altre cose. Per fare una grande prestazione serve molta umiltà. Cambi di formazione? Vediamo. Rischio di prendere l'impegno sotto gamba? Sotto gamba non si prende niente. Il Chievo è una squadra educatissima, sono sempre in controllo della situazione. Hanno avuto qualche giocatore non disponibile per loro importante. E' una squadra che può insegnare a tutti come vivere serenamente in Serie A. Sono tanti anni che fanno questo campionato, lo fanno con consapevolezza. Sono in difficoltà, per questo saranno motivatissimi. Assenti? Rosi, Taarabt, Veloso, Rossi, Izzo e lo squalificato Rossettini. I nuovi? Ragazzi molto per bene che si allenano molto bene, ci sono qualità importanti in loro. El Yamiq convocato, sarà un po' stanco, si è allenato solo due volte con noi. Mi sembra un acquisto azzeccato: è un centrale e può ricoprire tutti e tre i ruoli della retroguardia, magari meglio centro-destra o centrale. Difesa a quattro? No, abbiamo caratteristiche troppo forti in rosa per pensare di cambiare sistema. Galabinov-Pandev? E' una coppia, hanno fatto bene con la Lazio, ma poi è entrato Medeiros che è stato bravo. Bene anche Bessa e quando Lapadula ha giocato ha fatto cose importanti. Più punti fuori casa? Dato casuale, l'atteggiamento in casa e fuori è sempre quello giusto. Chi può rientrare prima? Taarabt, da martedì può allenarsi con la squadra".