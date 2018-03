Andrea Bertolacci e il Genoa: un rapporto fruttuoso per entrambi che a fine stagione potrebbe prolungarsi.



Nonostante il centrocampista romano sia ancora di proprietà del Milan, al quale dovrebbe tornare a fine stagione una volta esauritosi l'anno di prestito secco al Grifone, il diretto interessato ha spiegato ai microfoni di Genoa Channel come il suo gradimento sarebbe quello di restare ancora a lungo in rossoblù: "Genova e il Genoa rappresentano tanto per me: sono una seconda casa. Sono arrivato qui a 21 anni, poi sono stato due stagioni altrove e ora è stato bellissimo tornare. Ho avuto tanto dai tifosi, ma anche dalla città: il fatto che ci sia il mare la rende straordinaria”.



Un amore, quello nutrito da Bertolacci per la Superba, che si riflette anche nel modo di vivere e mangiare: “Tornando indietro a Roma, il mio piatto preferito è la pasta cacio e pepe. Ma anche qui è facile scegliere: spaghetti al pesto o la focaccia, ne vado matto".