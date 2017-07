Andrea Bertolacci ha lasciato il Milan ed è tornato in prestito al Genoa. Ai microfoni di Premium Sport, ha parlato così: "Il Genoa per me è una seconda casa. Sono felice di essere tornato e spero di fare un anno importante. Mi auguro che possa essere un anno diverso rispetto a quello passato. Lapadula? Sono contento che sia arrivato qui perché può darci una mano. Il mercato del Milan? Io sono qui in prestito e sarei contento se il Milan facesse un anno importante perché si merita di stare alto in classifica. In questi due anni abbiamo lottato per obiettivi un po' diversi. Se dovesse rilanciarsi sarei molto contento".