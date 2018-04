Il futuro di Andrea Bertolacci è ancora tutto da scrivere.



Arrivato al Genoa in prestito secco la scorsa estate, il centrocampista romano dovrebbe a fine stagione fare ritorno al Milan, società che ancora ne detiene il cartellino. Gli accordi tra il club rossonero e quello rossoblù non prevedono infatti alcun tipo di rivalsa da parte del grifone sul giocatore che sotto alla Lanterna sempre essersi rilanciato dopo un paio di stagioni con tante ombre passate in Lombardia. Ciò però non esclude che le due dirigenze possano trovare un nuovo accordo, magari assecondando il volere del ragazzo che per il momento dice di non voler pensare al suo futuro: "Adesso è presto per affrontare questi discorsi - ha raccontato Bertolacci ieri sera a Sky Sport - a fine campionato parlerò con Gattuso e poi vedremo".