La redazione di “Premium Sport” ha realizzato un’intervista esclusiva al centrocampista del Genoa Andrea Bertolacci: “Sono contento di raggiungere la 100esima presenza in rossoblu, ma mi farebbe più contento festeggiarla con una vittoria. Per noi sarebbe molto importante. Ora stiamo seguendo Ballardini, che già alcuni di noi conoscevamo, anche se comunque ci tengo a ringraziare Juric per il lavoro fatto. Ma bisogna rialzarsi e dobbiamo cercare di farlo già a Crotone: ci stiamo allenando, la trasferta sarà dura ma vogliamo provarci. È uno scontro diretto e tatticamente e mentalmente lo stiamo preparando come tale. Per poi tornare a cercare di vincere anche in casa: il fattore Marassi per noi deve essere un vantaggio, con il pubblico che abbiamo.”