Andrea Bertolacci è tornato al Genoa, in prestito dal Milan, per provare a rilanciarsi. Il centrocampista romano si è cosi espresso sul suo profilo Instagram: "Sono tornato al Genoa. E mi sono sentito subito a casa. Ho ritrovato facce conosciute, sorrisi, abbracci e voglia. La stessa voglia che ho io: di ripartire, ricominciare e guardare avanti. Il Milan ha creduto in me e sta dimostrando di continuare a farlo concedendomi di tornare qui. Non sempre le cose vanno come le si era programmate. Ma io oggi voglio pensare al futuro e il mio futuro adesso è ancora il #Genoa. Sono felice. Sono carico. E Sono pronto a metterci fatica, sudore, gambe, cuore e testa. Come sempre".