Il Genoa Cricket and Football Club comunica che l’assemblea ordinaria dei soci azionisti ha esaminato e approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 con una perdita di esercizio di 4 milioni di euro integralmente coperta.



Come si legge su Tuttosport, l’assemblea ha poi portato alla luce i debiti societari che sono quantificabili in circa 60 milioni. Di questi una cinquantina sono con l’agenzia delle entrate e rateizzati, oltreché regolarmente e puntualmente pagati, sino al 2021 nell’ordine di una decina di milioni all’anno.



A gravare sulle casse del Grifone anche un mutuo acceso presso Banca Carige di 10 milioni di euro, rateizzato sino al 2020. A ridurre il pesante passivo ha contribuito in maniera notevole l’azionista di riferimento che a fine anno ha rinunciato a crediti per dieci milioni di euro e versato nelle casse societarie altri 3 milioni di euro.