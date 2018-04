A meno di 24 ore di distanza Davide Biraschi è tornato con la mente al derby di ieri sera.



Spettatore d'eccezione della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, disputata nel fine settimana a Genova, il difensore del Genoa è stato intervistato da Primocanale, ripercorrendo con la memoria le immagini della stracittadina con la Sampdoria: "Quello di ieri è stato uno spettacolo meraviglioso - ha detto Biraschi - Appena entrato allo stadio ho respirato un'aria fantastica. Il tifo fa sempre la sua parte ed è sempre un piacere vedere gli spalti quando sono pieni. Il derby di Genova è bellissimo per le coreografie e per l'atmosfera che si respira, sentire cantare per oltre 90 minuti è veramente emozionante".



Negli ultimi sette giorni il Genoa ha racimolato cinque punti, facendo un passo forse decisivo verso la permanenza in Serie A. Biraschi invita tuttavia a non abbassare ancora la guardia: "L'obiettivo nostro rimane quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Penso che non ci meritassimo questa classifica però adesso dobbiamo lottare per quello e poi semmai possiamo pensare a divertirci. Comunque finchè non c'è la matematica certezza non possiamo sentirci sicuri. Qualche settimana fa pensavamo di esserci tolti dai 'casini' ma poi appena abbiamo perso due o tre partite siamo stati risucchiati in mezzo".



Convocato un mese fa dal CT della Nazionale Gigi Di Biagio allo stage tenutosi a Corverciano, Biraschi non nasconde il suo desiderio di poter vestire un giorno la maglia azzurra: "Quello è il sogno di ogni giocatore. E' il massimo che un calciatore possa raggiungere. Ma adesso bisogna fare bene con il club. Il resto semmai verrà di conseguenza".