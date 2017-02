Sette Under consecutivi dal 2013 a oggi, accompagnati da altrettanti No Goal. Tendenza netta nei confronti tra Genoa e Bologna, che al Ferraris si ritroveranno domenica in un in un momento particolarmente difficile per entrambe. Per i rossoblù padroni di casa, con Mandorlini al debutto in panchina, la vittoria manca da metà dicembre, mentre Donadoni e i suoi arrivano da quattro ko consecutivi: facile pensare a un confronto “prudente” e dal punteggio contenuto, con un alto Under favorito a 1,77 su 888sport.it (per l’Over si sale a 2,05). Nelle scommesse sull’«1X2» le preferenze vanno al Genoa, anche se l’ultima vittoria casalinga contro il Bologna risale al 2013: il segno «1» ora vale 2,05, per il «2» l’offerta sale a 3,75, mentre il pareggio si gioca a 3,25.