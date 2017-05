Nell'occhio del ciclone della tifoseria del Genoa ormai da mesi, Enrico Preziosi raccoglie a sorpresa la solidarietà di Flavio Briatore. L'imprenditore piemontese, durante una diretta Facebook, ha risposto ad un utente che gli chiedeva se acquistare il club ligure potesse essere un affare: "Il Genoa lo stanno massacrando - ha risposto Mister Billionaire - io non conosco la situazione ma non mi sembra che Enrico abbia guadagnato con il club. Anzi mi sembra che abbia messo tanti soldi".



Nell'annoso braccio di ferro tra i tifosi rossoblù e il presidente del Grifone, l'ex manager della Benetton sta decisamente dalla parte di quest'ultimo, suggerendo un parallelismo anche con i recenti passaggi di proprietà di Inter e Milan: "Il problema dei tifosi è sempre questo - ha proseguito - vogliono pagare dieci euro ed insultare tutti quanti. I tifosi devono mettersi in testa che persone come Preziosi quando non ci saranno più, così come Berlusconi e Moratti, saranno problemi. ".



Briatore lancia infine un monito a coloro che vorrebbero vedere Preziosi lasciare al più presto il Genoa nelle mani di qualcun altro: "I tifosi - ha concluso - dovrebbero tenersi buoni gli imprenditori che spendono a fondo perduto nel calcio e che hanno ancora voglia di investire, mettendo in difficoltà le società del gruppo. Poi quando arrivano i cinesi e i turchi sarà più complicato contestare".