Non solo Oddo e Ballardini.



Nel caso sempre più probabile che oggi Ivan Juric dovesse essere ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore del Genoa, il suo posto potrebbe essere preso da Edy Reja.



Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe infatti il tecnico goriziano il principale candidato a subentrare al collega croato dalla guida del grifone. Le altre due piste alternative portano invece ha due vecchie conoscenze rossoblu: Massimo Oddo, già allenatore della Primavera genoana qualche stagione fa, e Davide Ballardini, per il quale una nuova chiamata da parte di Enrico Preziosi rappresenterebbe la sua terza parentesi a Pegli.



Il favorito resta comunque Reja, reduce da una stagione di riposo dopo non essere stato riconfermato alla guida dell'Atalanta alla fine della stagione 2015/2016.



Non è infine da escludere del tutto un quarto nome a sorpresa. Del resto già lo scorso febbraio, al momento della prima cacciata di Juric dalla panchina rossoblu, Enrico Preziosi spiazzò tutti affidando l'incarico ad Andrea Mandorlini, salvo poi ritornare sui propri passi appena sei settimane più tardi.